هبوط اضطراري لطائرة عسكرية ليبية جنوبي تونس

مدنين ( تونس )/ هيثم المحضي/ الخليج 365مصدر أمني تونسي للأناضول:

- الطائرة العسكرية هبطت قرب منطقة سكنية ولم تسجل أي أضرار بشرية دون ذكر أسباب الهبوط الاضطراري

- الطائرة لم تكن تقل سوى قائدها وهو عقيد عسكري ليبي

- الطائرة أقلعت من قاعدة عسكرية ليبية على الحدود مع تونس

- جرى نقل قائد الطائرة إلى مركز للدرك بالمحافظة لاستكمال التحقيقات معه

- وبخصوص انتماء الطائرة قال إن التحريات ستكشف الأمر



هبطت، صباح الإثنين، طائرة عسكرية ليبية بشكل اضطراري، في منطقة بمحافظة مدنين جنوبي تونس، دون تسجيل خسائر بشرية، وفق مصدر أمني.

وفي تصريح للأناضول، قال المصدر التونسي مفضلا عدم الكشف عن هويته، كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، إن "طائرة عسكرية ليبية هبطت، بشكل اضطراري، بالقرب من حي سكني في منطقة بني غزيل من ولاية (محافظة) مدنين".

وأضاف أن الهبوط الاضطراري "لم يسفر عن أي أضرار، سواء بالنسبة لقائد الطائرة أو السكان التونسيين"، لافتا إلى أن الطائرة لم تكن تقل سوى قائدها، وهو عقيد عسكري ليبي".

ولم يذكر المصدر سبب الهبوط الاضطراري للطائرة العسكرية.

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ووفق المصدر نفسه، فإن "الطائرة أقلعت من القاعدة الجوية الوطية (قاعدة عسكرية في ليبيا على الحدود التونسية)".

وتابع أنه "جرى نقل العقيد الليبي إلى منطقة (مركز) الحرس (الدرك) الوطني (التونسي) في مدنين، لاستكمال التحقيقات معه"

وحول هوية الطائرة، وما إن كانت تابعة لقوات حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، أم لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، قال المصدر الأمني التونسي إن التحريات مع العقيد الليبي ستكشف هذا الأمر، دون أي تفاصيل أخرى.

وحتى الساعة (9:30. ت.غ)، لم يصدر أي بيان رسمي من السلطات التونسية حول الموضوع.



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