وفاة الفنانة البحرينية صابرين بورشيد بعد معاناتها مع المرض

وكالات - الخليج 365

توفيت الفنانة البحرينية صابرين بورشيد بعد معاناتها مع المرض.

وأعلن والد صابرين بورشيد، في وقت سابق، أنها تعرضت لانتكاسة أثناء تلقيها العلاج في تركيا، دخلت على إثرها العناية المركزة، وتمنى من جمهورها ومتابعيها الدعاء لها بالشفاء العاجل.

وأصيبت صابرين بثلاثة أورام في الرأس من جهة اليسار قبل عدة أشهر، وسافرت إلى تركيا للعلاج، وكانت متجاوبة بشكل فعال مع العلاج طيلة فترة تواجدها هناك.

وقال والدها في أبريل (نيسان) من العام الجاري إن حياتها في خطر وتحتاج إلى عملية عاجلة، وناشد السلطات البحرينية بالتدخل لتسهيل سفر ابنته إلى الخارج من أجل العلاج.

وحينها أبدى عدد كبير من الفنانين والنشطاء من مختلف دول الخليج تعاطفهم مع مناشدة والد صابرين، مبدين صدمتهم لإصابتها بورم في رأسها داعين لها بالشفاء، وسرعان ما استجابت السلطات البحرينية آنذاك لنقل صابرين للخارج للعلاج، حيث وجهت وزارة الصحة لجنة العلاج في الخارج لبدء الترتيب لإجراءات سفرها للخارج.

ولدت صابرين في 15 يونيو 1985، وبدأت مشوارها الإعلامي في تلفزيون البحرين عبر برنامج صيف البحرين عام 2009، قبل أن تدخل مجال التمثيل عام 2012 من خلال مسرحية “مصباح زين”، كما لعبت أدواراً مهمة في عددٍ من الأعمال الدرامية البارزة، كان آخرها مسلسل “عشاق رغم الطلاق”، ومسلسل “أنا عندي نص”.