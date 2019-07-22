شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل البحرينى يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة يوليو المجيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يوليو المجيدة. وأعرب العاهل البحرينى، فى برقية أوردتها وكالة الأنباء البحرينية اليوم الاثنين، عن أطيب تهانيه وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار، مشيداً بعمق العلاقات الطيبة التى تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو.

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