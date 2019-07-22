شكرا لقرائتكم أبوسليمان لـ"الحياة": للاجئ الفلسطيني امتيازات من تنظيم اليد العاملة الأجنبية وفي القانون اللبناني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت – "الحياة" | منذ 10 ساعات في 22 يوليو 2019 - اخر تحديث في 21 يوليو 2019 / 23:58

أوضح وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان لـ"الحياة" أن اللاجئين الفلسطينيين يستفيدون من امتيازات لا تشمل الأجانب، في خطة تنظيم اليد العاملة الأجنبية في لبنان، " وليس هدفنا زيادة أي عبء عليهم".



جاء موقف الوزير أبو سليمان في توضيح صدر عنه تعليقا على خبر نشرته "الحياة" أمس عن الضجة التي أثارتها معاملة اللاجئين الفلسطينيين مثل العمال الأجانب.

وتضمن بيان صادر عن الوزير سليمان موجه إلى "الحياة" التوضيح الآتي:

"ورد في عددكم الصادر الاحد 21 تموز 2019 ضمن خبر بعنوان "الرئيس الفلسطيني: لا نريد أي صدامات أو تصعيد مع اللبنانيين" خطأ جوهري عبر مقولة "كان وزير العمل اللبناني كميل ابو سليمان الذي يفرض معاملة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان معاملة مماثلة للعمالة الاجنبية، اثار ولا يزال موجهة غضب فلسطينية.

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أضاف: "يهم وزير العمل كميل ابو سليمان ان يؤكد أن خطة تنظيم اليد العاملة الأجنبية في لبنان ليست موجهة ضد احد بل هي تطبيق لقانون العمل اللبناني الذي يمنح امتيازات عدة للاجئين الفلسطينيين يستفيدون منها ولا تشمل الاجانب، منها حصول الأجراء الفلسطينيين على إجازة عمل من دون دفع رسوم".

وقال: "إنني لطالما أعلنت تفهمي للواقع الصعب الذي يعيشه الفلسطينيون ودافعت عن قضيتهم في مؤتمر منظمة العمل الدولية في جنيف ومؤتمر منظمة العمل العربية في القاهرة اللذين عقدا في الأشهر الثلاثة الماضية.

أنني اعطيت توجيهاتي لتسهيل المستندات المطلوبة من أجل حصولهم على إجازات العمل التي هي لمصلحتهم".

وختم الوزير سليمان بالقول: "إن هدفنا هو تطبيق القانون اللبناني الذي يخدم الأخوة الفلسطينيين بالامتيازات المنصوص عليها فيه لمصلحتهم، فيحصلون على حقوق لن يستفيدوا منها إن عملوا في الاقتصاد الأسود، وليس هدفنا زيادة أي عبء عليهم خصوصا في هذه المرحلة الدقيقة التي يمرون بها".