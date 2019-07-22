شكرا لقرائتكم ترامب يطالب أعضاء الكونغرس الأربعة بـ "اعتذار لأميركا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - أ ف ب | منذ 16 ساعة في 21 يوليو 2019 - اخر تحديث في 21 يوليو 2019 / 18:56

جدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجومه على 4 عضوات ديموقراطيات، وطالبهن باعتذار "عن أمور فظيعة (كريهة) قلنها".



وكتب على "تويتر"، في إشارة الى ألكسندريا أوكازيو كورتيز وإلهان عمر وأيانا بريسلي ورشيدة طليب: "أعتقد بأن النائبات الأربع لسن قادرات على حبّ بلادنا. عليهنّ الاعتذار لأميركا (وإسرائيل) على أمور فظيعة (كريهة) قلنها. إنهنّ يدمّرن الحزب الديموقراطي، لكنهنّ نساء ضعيفات ويفتقرن إلى الثقة بالنفس ولا يمكنهن أبداً تدمير أمّتنا العظيمة".

والنائبات الأربع من أصول لاتينية وعربية وأميركية - أفريقية، وثلاث منهنّ وُلدن في الولايات المتحدة. لكن ترامب أثار عاصفة قبل أسبوع، بعدما طالبهنّ بـ "العودة" إلى بلدانهنّ.

وفي خطوة نادرة، وجّه مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديموقراطيون، "توبيخاً" للرئيس على "تصريحاته العنصرية" ضد النائبات.