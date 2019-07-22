شركة الطيران الروسية "بوبيدا" تخطط لإعداد رحلات سياحية إلى مصر

موسكو – سبوتنيك. وقال المدير للصحفيين: "نحن ندرك أن لدينا عددًا كبيرًا من المجالات التي يمكننا تطويرها بشكل جيد للغاية، على سبيل المثال، نحن في انتظار رد من مصر".

ويشار إلى أن شركة "بوبيدا" وهي جزء من شركة الخطوط الجوية الروسية إيروفلوت، لا تقوم برحلات جوية إلى مصر حاليا.