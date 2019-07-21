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وفاة عامل إثر سقوطه من برج تحت الإنشاء في #مكة

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

باشر مركز شرطة المنصور التحقيق في سقوط مقيم من برج تحت الإنشاء مكون من 10 أدوار ووفاته بحي النزهة بمكة المكرمة.

وتلقت الجهات الأمنية بلاغاً يفيد بسقوط شخص من عمارة تحت الإنشاء بحي النزهة، وبعد وصول الدورية، وُجد شخص مجهول الهوية سقط من عمارة مكونة من عشرة أدوار كان يعمل على سقالة.

وعلى الفور وصلت فرق الهلال الأحمر للموقع، واتضح أنه مُتوفى، وتم إعداد محضر بالواقعة، وتولى مركز شرطة المنصور التحقيقات في القضية بحكم الاختصاص.

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