دبي تستضيف مؤتمر تحت شعار "التجارة العربية في عصر الثورة الصناعية الرابعة"

وتابعت "سبوتنيك" تحضيرات المؤتمر الذي سيعقد في فندق "هوليد إي إن دبي فيستيفال ستي" في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 23 إلى 24 أكتوبر/تشرين الأول 2019 تحت رعاية جامعة الدول العربية وبالتعاون مع مؤسسة دبي لتنمية الصادرات بدولة الإمارات العربية المتحدة وهيئة تنمية الصادرات المصرية.

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كما يدعم المؤتمر كل من اتحاد الغرف العربية ومركز تنمية الصادرات الليبية والهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات "إثراء" والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات ومركز النهوض بالصادرات التونسي والشركة الجزائرية العامة للمعارض والتصدير"صافك".

ويكتسب الملتقى، الذي ينعقد في فندق "هوليد إي إن دبي فيستيفال ستي" في دولة الإمارات العربية المتحدة، أهمية خاصة في ظل القفزة النوعية التي تشهدها العلاقات الاقتصادية والاستثمارية العربية، حيث سيركز الملتقى على الآليات والبرامج الجديدة المتعلقة بتمويل التجارة وضمان الصادرات فى العالم العربي، ودور المصارف والمؤسسات التمويلية الإقليمية والبنوك التجارية في تنمية التبادل التجاري بين الدول العربية ويقام الحدث على مدار يومين ويتضمن العديد من الاجتماعات بين المصعنين والمصدرين العرب.

ويفتح الملتقى باب النقاش حول التسهيلات الجمركية والاتفاقيات المبرمة وطبيعة الأسواق العربية، مع استعراض سبل تعزيز التعاون والتجارة ومعيار الفرص المتاحة.

ويشارك في الملتقى مديرو مصارف ومؤسسات التمويل العربية والإسلامية، ومسؤولو المصارف التجارية الناشطة في تمويل التجارة، وكبرى شركات التصنيع والتصدير والنقل واللوجستيات العربية، وممثلو الجهات الرسمية والخاصة المستوردة إلى الأسواق العربية في قطاعات الدواء والمواد الغذائية والزراعية والمنتجات البتروكيماوية والكهرباء والآليات والمعدات.