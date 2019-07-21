العثور على مفقود #الطائف متوفى بعد سقوط مركبته من أعلى الجبل

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صحيفة الخليج الالكترونية
تمكنت الجهات الأمنية المختصة وفريق ساعد التطوعي، من العثور على المواطن سعد بن معيوض شديد الحارثي، متوفى، بعد فقدانه من يومين بمحافظة الطائف.
وكان الحارثي الذي يبلغ من العمر 70 عاماً متوجهًا للهدا أسفل دكة الحلواني بالطائف وسقطت مركبته من أعلى الجبل، وقامت الجهات الأمنية بمشاركة فريق ساعد للبحث والإنقاذ بانتشال الجثة من وسط الجبل بعد أن تم بناء ممرات الصعود.
وفتحت الجهات الأمنية المختصة ملف التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث والتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية.
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