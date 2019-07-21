ضبط 3 متهمين بسرقة مستودعات ومبانٍ تحت الإنشاء بالرياض

صحيفة الخليج الالكترونية

ألقت شرطة الرياض القبض على ثلاثة متهمين بسرقة مستودعات ومبانٍ تحت الإنشاء ومقار للشركات والمؤسسات.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض إن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقاً لإجراءات البحث والتحري والاستدلال أسفرت عن القبض على ثلاثة متهمين (سوريّي الجنسية/ تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث).

وأضاف أن ذلك جاء بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم سرقة للمستودعات والمباني تحت الإنشاء ومقار الشركات والمؤسسات، وذلك من خلال كسر الأقفال الخارجية، حيث تجاوزت قيمة المسروقات مبلغ المليون ريال، وقد جرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكد على حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.