شكرا لقرائتكم 6 قتلى بتفجير نفذته انتحارية في باكستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيشاور (باكستان) - أ ف ب | منذ ساعة في 21 يوليو 2019 - اخر تحديث في 21 يوليو 2019 / 16:17

قُتل 6 أشخاص، بينهم شرطيان، بتفجير نفذته انتحارية في شمال غربي باكستان وتبنّته حركة "طالبان" الباكستانية.



وحصل الهجوم عند مدخل مستشفى في قرية كوتلان سيدان في محيط ديرة إسماعيل خان، وهي مدينة شهدت عدداً كبيراً من الاعتداءات.

وقال قائد الشرطة في المنطقة سليم رياض إن الشرطة كانت تنقل جثمانَي شرطيَين قتلهما متطرفون السبت، عندما حصل تفجير. وأضاف أن "انتحارية عمرها 28 سنة وصلت مشياً وفجّرت نفسها، ما أدى إلى مقتل شرطيَين وأربعة مدنيين وجرح 13 آخرين"، هم ثمانية شرطيين وخمسة مدنيين. وتبنّى ناطق باسم "طالبان" باكستان الهجوم.

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على صعيد آخر، شهدت المناطق القبلية في باكستان السبت أول انتخابات محلية في تاريخها، في ظل إجراءات أمنية مشددة.

وشكّلت الأقاليم السبعة المحاذية للحدود مع أفغانستان محوراً للحرب الدولية على الإرهاب، إلى أن فرضت السلطات الباكستانية العام الماضي سيطرتها عليها، إثر إقرار تشريعي بذلك.

وأعلن ناطق باسم اللجنة الانتخابية مشاركة أكثر من 2,8 مليون شخص في انتخاب 16 عضواً في المجلس المحلي، بينهم امرأتان.

ولم يشهد الاقتراع عنفاً في المنطقة التي يقطنها حوالى 5 ملايين شخص، معظمهم من عرق البشتون.