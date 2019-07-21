شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: التحالف العربى باليمن مقدم على مرحلة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية، إن التحالف العربي في اليمن يستعد لمرحلة جديدة بأدوات سياسية وعسكرية كبيرة ولديه أهدافه استراتيجية .

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وأضاف قرقاش، من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، الحروب الحديثة معقدة وأفغانستان والعراق وسوريا أمثلة على ذلك، وبالمقارنة حقق التحالف العربي مجموعة من أهدافه الاستراتيجية وعلى رأسها صد محاولات تغيير التوازنات الاستراتيجية في المنطقة وعودة الدولة وتحرير الأرض ويبقى أمامه مشروع الاستقرار السياسي واستدامته".

وأضاف قرقاش ، أن التحالف العربي في اليمن وفي قلبه المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الامارات قد عزز آلياته .