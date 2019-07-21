هنية: وفد قيادي كبير من حماس يزور طهران

دبي - بواسطة محمد فارس © المصري اليوم اسماعيل هنية - صورة أرشيفية

أعلن رئيس المكتب السياسى لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية، أن وفدا قياديا كبيرا من «حماس» بدأ زيارة إلى إيران، أمس، تستمر لأيام، «ونتطلع إلى نتائج مهمة من وراء هذه الزيارة».

وقال هنية، فى لقاء مباشر نظمته «الجمعية الفلسطينية للاتصال والإعلام»، بمدينة إسطنبول التركية، أمس، عبر دائرة تليفزيونية مغلقة، بحضور عشرات الصحفيين والكتاب الأتراك، إن «حركة حماس لا تعارض إقامة دولة على حدود العام 1967، لكننا متمسكون بعدم الاعتراف بالاحتلال على بقية الأراضى الفلسطينية». وأضاف أن «المقاومة الفلسطينية تمتلك صواريخ قادرة على ضرب أى نقطة فى الكيان الصهيونى».

وادعى أن قرار خروج حماس من سوريا كان مؤسساتيًا ودُرس بشكل كامل، مشيرًا إلى تحركات الحركة مع الجهات السورية فى بداية الأزمة للحفاظ على سوريا وأمنها.

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ونفى تدخل حماس فى الشأن السورى الداخلى، على الرغم من إعلان خالد مشعل، المدير السابق للمكتب السياسى لحركة حماس، أن قوات الحركة كانت تقاتل ضد الجيش السورى فى بداية انطلاق الأحداث هناك.

وقال هنية إن «الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية (الحاليتين) هما الأكثر تطرفاً فى سياستهما على فلسطين تاريخياً، ومما لا شك فيه أن الرواية الإسرائيلية مؤثرة بشكل كبير جداً، بسبب الإمبراطوريات المالية واللوبى الصهيونى فى أوروبا وأمريكا، فهى التى توصف المقاومة الفلسطينية فى الإرهاب».

وتابع: «للأسف الشديد الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا تتعاطى مع الرواية الإسرائيلية، وهذا يتناقض مع ميثاق الدول والأعراف الدولية فى حق الشعوب فى مقاومة محتليها، وهذا الشىء حتى يتناقض مع أوروبا نفسها».