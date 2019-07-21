شكرا لقرائتكم خبر عن «الجراد» يغزو الباحة.. والمزارعون يناشدون: أنقذوا ما تبقى من المحاصيل (فيديو وصور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

اشتكى أصحاب مزارع الفواكه في منطقة الباحة ،مركز بيدة، من الانتشار الكثيف لأسراب الجراد في المنطقة ،حيث غزت أعداد هائلة من الجراد المزارع ، وأتلفت المحاصيل البستانية والموسمية التي شارف أغلبها على النضوج ، فيما لازال تدفق أسراب الجراد يهدد بقية المحاصيل في المزارع .

وناشد المواطن مبارك محمد الغامدي وهو صاحب مزرعة الجهات المعنية بالتدخل العاجل ومكافحة الجراد الذي أصبح يهدد الموسم الزراعي هذا العام .

كما ناشد أمير المنطقة بضرورة تكوين غرفة عمليات موحدة ، بمشاركة جميع الجهات الحكومية.

وأوضح الغامدي أن الأهالي وملاك المزارع يعانون من هذه الحالة منذ أكثر من 3 أسابيع مضت ، مشيرا إلى تزايد الخطر مع صباح كل يوم جديد .

وقال الغامدي إن جميع المزارع في المنطقة مهددة بعد ظهور الأسراب الكبيرة من الجراد والتي قضت على المحاصيل البستانية بشكل كبير. وطالب الجهات المعنية بالتدخل العاجل لوضع حد لانتشار الجراد ومكافحته ووضع حل لهذه المشكلة التي أتلفت محاصيلهم وتهدد ما تبقى منها . وزاد ” الجراد يأكل تعبنا ومجهودنا الذي بذلناه طوال العام ويسرق حلمنا ، لابد من التدخل العاجل ”

وتشتهر منطقة الباحة وخاصة وادي بيدة بإنتاج فاكهتي الرمان والعنب على مستوى المملكة ، ما يتطلب مضاعفة الجهود لمحاربة الجراد والقضاء عليه .

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