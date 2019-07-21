غارات للتحالف تقتل 12 قتيلا من "أنصار الله" 

القاهرة - سبوتنيك. وذكر موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، أن مقاتلات التحالف استهدفت بغارات مواقع وتجمعات للحوثيين في محيط مركز مديرية باقم شمال صعدة.

وأوضح الموقع أن 12 عنصرا من "الحوثيين" قتلوا، وجرح آخرون جراء الغارات".

© REUTERS / Khaled Abdullah

في محافظة الضالع وسط اليمن، "نفذت مقاتلات التحالف، مساء اليوم، سلسلة غارات على معسكر الجب الخاضع لسيطرة الحوثيين شمال منطقة حجر غرب الضالع".

ووفقاً لموقع الجيش "أدى القصف الجوي إلى سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين وتدمير آليات قتالية تابعة لهم".

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وتتواصل على الأراضي اليمنية منذ أكثر من 4 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة وبين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، مدعوما بالتحالف الذي تقوده السعودية من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها الجماعة في يناير/كانون الثاني من العام 2015.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم المقبلة.