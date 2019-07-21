تونس.. "النهضة" تصادق على ترشيح الغنوشي في الانتخابات التشريعية

تونس/ يسرى وناس/ الخليج 365

قال المتحدث باسم حركة "النهضة" التونسية، عماد الخميري، السبت، إن الحركة صادقت على ترشيح رئيسها، راشد الغنوشي، على رأس قائمة "توتس 1" (العاصمة)، للانتخابات التشريعية، في 6 أكتوبر/ تشرين أول المقبل.

وأضاف الخميري، في تصريح للأناضول، أن اجتماع المكتب التنفيذي الاستثنائي للحركة (إسلامية)، صادق السبت في ختام أعماله التي انطلقت الخميس، على كل القوائم للانتخابات التشريعية.

وتنطلق الإثنين مرحلة قبول الترشحيات لتلك الانتخابات.

واعتبر أنه من الضروري اليوم أن ترشح الأحزاب السياسية في تونس أبرز قياداتها لـ"تجسيد الممارسة الديمقراطية".

وكانت "النهضة" أعلنت، الثلاثاء، احتمال أن يترشح الغنوشي للانتخابات التشريعية.

Advertisements

وأجرت الحركة، في يونيو/ حزيران الماضي، انتخابات داخلية على مستوى المحافظات، اختار خلالها كبار الناخبين فيها (أعضاء المكاتب المحلية والجهوية والمستشارون البلديون التابعون للحركة) المرشحين المحتملين على قوائم الحركة للانتخابات التشريعية.

وحزب حركة "النهضة" هو الأكثر تمثيلًا في البرلمان الحالي، بـ68 نائبًا من أصل 217.

وإضافة إلى الانتخابات التشريعية، تشهد تونس، في 17 نوفمبر/ تشرين ثانٍ المقبل، دورًا أول من انتخابات رئاسية.

وأعلنت "النهضة"، في يونيو/ حزيران الماضي، أن الغنوشي مرشحها الحالي للانتخابات الرئاسيّة، بمقتضى النظام الداخلي للحركة.

وشددت "النهضة" في الوقت نفسه على أن إمكان اقتراح مرشح آخر من داخل الحركة أو خارجها "ما يزال وارداً".‎‎الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.