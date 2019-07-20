شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يحبط تسللا لمليشيا الحوثى بالضالع جنوبى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحبطت قوات الجيش الوطنى اليمنى، اليوم السبت، محاولة تسلل لمليشيا الحوثى الانقلابية فى مديرية "قعطبة" شمالى محافظة الضالع جنوبى البلاد.

وذكر موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن عناصر من المليشيا حاولت التسلل - فجر اليوم - باتجاه مواقع الجيش الوطنى فى جبهة "باب غلق"، شمالى غرب مديرية "قعطبة" إلا أن قوات الجيش، مسنودة بالمقاومة الشعبية أفشلت تلك المحاولة.

وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوف المليشيات، فضلا عن أسر عدد منهم.