وكالة: ناقلة نفط إيرانية تعود من السعودية إلى إيران

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ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن مصادر إيرانية أنه تم الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية التي أصابها عطل فني قبل نحو شهرين ورست في ميناء جدة لإصلاحها.
© Sputnik . Said Tsarnaev
وأعلنت شركة النفط الإيرانية في بيان بتاريخ 30 أبريل/ نيسان 2019 عن "رسو ناقلة نفط إيرانية في ميناء جدة السعودي إثر تعرضها لخلل فني لدى إبحارها في البحر الأحمر".
وأشارت في البيان إلى أن الناقلة "كانت تبحر في البحر الأحمر باتجاه قناة السويس صباح الثلاثاء الماضي، حيث تعرضت غرفة محركات السفينة لتسرب مياه، ما أدى لإعاقة حركتها ما استدعى تدخل لجنة الطوارئ بشركة النفط الوطنية واتخاذ التدابير اللازمة من قبل طاقم الناقلة الذي لم يصب أي من أفراده البالغ عددهم 26 شخصا بأذى".
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