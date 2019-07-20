شكرا لقرائتكم خبر عن "رويترز": سفينة إيرانية تعود إلى بلادها بعد إصلاحها فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، اليوم السبت، إن سفينة إيرانية كانت قد لجأت إلى ميناء جدة السعودى بسبب مشكلات فنية فى مايو أبحرت عائدة إلى إيران.
ولم يصدر تأكيد بذلك من السلطات السعودية، وكانت وكالة مهر للأنباء قد ذكرت فى أوائل يوليو تموز أن المسؤولين السعوديين يرفضون مغادرة السفينة (هابينيس 1) الميناء بسبب خلاف بشأن سداد تكاليف الإصلاح.
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