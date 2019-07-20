شكرا لقرائتكم ضبط مصنع للمتفجرات في هونغ كونغ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - هونغ كونغ - أ ف ب - | منذ ساعتين في 20 يوليو 2019 - اخر تحديث في 20 يوليو 2019 / 19:02

أعلنت الشرطة في هونغ كونغ عثورها على مصنع للمتفجرات، ومنشورات مؤيّدة للاستقلال.



وأشارت إلى أنها دهمت مبنى صناعياً الجمعة، واعتقلت رجلاً عمره 27 سنة.

وقال خبير المتفجرات أليك ماكويرتر: "نتعامل مع مصنع محلي لصنع مواد شديد الانفجار، لا سيّما مادة تي إي تي بي أو بيروكسيد الأسيتون". ولفت إلى أن هذه المادة المتفجرة "شديدة الحساسية وقوية جداً، وستُسبّب أضراراً ضخمة إذا استُخدمت".

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ويحتاج صنع هذه المادة إلى مهارة استثنائية، لكنها استُخدمت في هجمات إرهابية كبرى، بينها تفجيرات لندن عام 2005 ومجزرة أحد الفصح في سريلانكا قبل شهور.

وبين العناصر المضبوطة التي عرضتها الشرطة أيضاً، قميص يحمل شعار "جبهة هونغ كونغ الوطنية"، وهي جماعة مؤيّدة للاستقلال، فضلاً عن منشورات تتعلّق باحتجاجات ضخمة مناهضة للحكومة تشهدها المدينة الآن، رفضاً لمشروع قانون يتيح تسليم الصين مطلوبين.

وأقرّت الجبهة بأن الشخص المعتقل كان عضواً فيها، مستدركة أن لا علم لها بملف المتفجرات.