شكرا لقرائتكم اعتقال مشتبه في قتل ديبلوماسي تركي بأربيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - أربيل (العراق) - أ ف ب - | منذ ساعتين في 20 يوليو 2019 - اخر تحديث في 20 يوليو 2019 / 18:35

اعتقلت السلطات الأمنية في إقليم كردستان العراق، اليوم السبت، الكردي التركي مظلوم داغ، المشتبه في تورطه بقتل نائب القنصل التركي بإطلاق نار في أربيل.



وأعلن مجلس أمن الاقليم في بيان: "نحيط المواطنين علماً بأن المتهم مظلوم داغ الذي نشرت صورته على صفحة مكافحة إرهاب كردستان، ألقي القبض عليه من قبل مديرية أسايش أربيل وقوات مكافحة الإرهاب".

وكانت قوات مكافحة الإرهاب التابعة للإقليم أعلنت الجمعة أن الشخص المشتبه في تورطه بقتل نائب القنصل التركي في أربيل، كردي - تركي يبلغ من العمر 27 عاما، فيما أكدت وكالة الأناضول الرسمية التركية أنه شقيق برلمانية تركية معارضة.

ونشرت قوات مكافحة الإرهاب في الاقليم بلاغ بحث مرفق بصورتين لشاب بشعر أسود ولحية مشذبة، وبدا أن إحداهما التقطتها كاميرا مراقبة.

وأدى اطلاق النار الاربعاء الى مقتل الديبلوماسي التركي عثمان كوسيه، الذي دفن الخميس في أنقرة، وعراقيين اثنين في مطعم في أربيل.

وذكرت وكالة "الأناضول" أن مظلوم داغ هو شقيق البرلمانية ديرسيم داغ من حزب الشعوب الديموقراطي الموالي للأكراد في تركيا، وثاني قوة معارضة في البرلمان يتهمها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنها على صلة بحزب العمال الكردستاني.

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من جانبه، ندد حزب الشعوب الديموقراطي في بيان ما اعتبره "محاولة أستفزاز غير مقبولة إطلاقاً"، مديناً في الوقت نفسه هجوم أربيل.

وتوعدت أنقرة التي تمتلك قواعد عسكرية بشمال العراق، بـ "الردّ المناسب" على هذا الاعتداء.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم في شمال العراق، حيث يتواجد متمردون أكراد إيرانيون وأتراك.

لكن المتحدث باسم الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني ديار دنير نفى أن يكون للحزب علاقة بالهجوم.

مع ذلك، يشير العديد من الخبراء إلى المسؤولية المحتملة لحزب العمال الكردستاني الذي أعلن اخيرًا عن مقتل مسؤولين خلال الغارات التركية في العراق.

وأعلنت أنقرة الخميس، أنها أطلقت "أوسع" عمليّة جوّية ضدّ حزب العمال الكردستاني في العراق، ردّاً على "الهجوم الدنيء" في أربيل.