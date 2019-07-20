شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الجزائر: إيران أرغمت ناقلة نفط تابعة لـ"سوناطراك" على التوجه نحو مياهها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم (السبت)، أن ناقلة نفط جزائرية تابعة لشركة سوناطراك عملاق النفط الجزائرى أرغمت على التوجه إلى المياه الإقليمية الإيرانية.

ونقلت الوكالة عن الشرطة الوطنية للمحروقات بالجزائر قولها "إن ناقلة البترول "مصدر" التابعة لشركة سوناطراك تم إرغامها أمس الجمعة الى التوجه نحو المياه الاقليمية الايرانية من طرف حرس حدود البحرية الإيرانية، عند عبورها مضيق هرمز".

ولم تذكر الوكالة الجزائرية مزيدا من التفاصيل حول الحادثة.