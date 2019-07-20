شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة طفلين بمقذوف أطلقه الحوثيون باليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب طفلان بجروح إثر مقذوف أطلقته مليشيا الحوثي الانقلابية ،اليوم ،على قرية الغيل غرب محافظة الجوف، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ.

وذكر مصدر محلي أن المليشيا الحوثية استهدفت بقذيفة هاون منزل أحد المواطنين في قرية الغيل ماتسبب باصابة طفلين بجروح وأضرار بالغة في المنزل.

وكانت مليشيا الحوثي قد استهدفت الأسبوع الماضي بمقذوف قرية الغيل أسفر عن إصابة طفلين وامرأة بجروح بليغة.

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ومن جهة أخرى اعترضت قوات التحالف وأسقطت طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من محافظة عمران باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة أبها السعودية".

وأضاف العقيد الركن تركى المالكي ـ في تصريح نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) ـ أنه في الوقت الذي تستمر المليشيا بعبثها ومحاولاتها الفاشلة استهداف الأعيان المدنية والمدنيين فإن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ كافة الإجراءات الصارمة لشل وتحييد كافة القدرات العدائية للمليشيا ضمن القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".