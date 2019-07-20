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صحيفة الخليج الالكترونية
أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (السبت)، محاولة تسلل لميليشيا الحوثي الانقلابية، في مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.
وأوضح موقع “سبتمبر نت” أن عناصر من الميليشيا حاولت التسلل، في اتجاه مواقع الجيش الوطني في جبهة باب غلق، شمالي غرب مديرية قعطبة، إلا أن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية أفشلت تلك المحاولة.
وبين أن المواجهات أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الانقلابية، علاوة على أسر عدد منهم.
من جهة أخرى، عاودت ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم قصفها العشوائي والمتعمد على القرى والمناطق الأهلة بالسكان، في منطقتي شخب، والريبي في المحافظة، بالإضافة إلى قرى منطقة حجر، مما تسبب في وقوع إصابات بين المدنيين، وتضرر عدد من المنازل .
كانت هذه تفاصيل خبر #اليمن.. #الشرعية تفشل تسلل حوثي وتقتل وتأسر عدداً من المتمردين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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