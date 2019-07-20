شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 5 أشخاص فى حادث سير بمدينة مأدبا الأردنية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إصابة خمسة أشخاص بجروح ورضوض فى مختلف أنحاء الجسم، إثر حادث تدهور مركبة وقع اليوم السبت، فى منطقة ماعين بمحافظة مأدبا، وفق ما أفادت به مديرية الدفاع المدنى.
وقالت إدارة الإعلام فى الدفاع المدنى فى بيان، إن فرق الاسعاف فى مديرية دفاع مدنى مأدبا قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى النديم الحكومى، موضحة أن حالتهم العامة متوسطة.
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