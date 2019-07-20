دو توفر تطبيق المراسلة ومكالمات الفيديو غير المحدودة YzerChat

أضافت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، تطبيقاً جديداً يحمل اسم "YzerChat" إلى باقتها الخاصة بالاتصال عبر الإنترنت، يتيح للعملاء إجراء مكالمات فيديو عالية الدقة وغير محدودة عبر الإنترنت.

ويمكن للعملاء استخدام التطبيق الجديد – إضافة إلى تطبيق BOTIM – والاستمتاع بمكالمات فيديو وصوت غير محدودة مع العائلة والأصدقاء، سواءً كانوا داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو حول العالم إلى جانب خدمة الرسائل النصية القصيرة وذلك من خلال الاشتراك في باقة الاتصال عبر الإنترنت من دو مقابل 100 درهم شهرياً لشبكات الاتصال اللاسلكي "واي فاي" و50 درهماً شهرياً للهاتف المتحرك.

ويستند التطبيق الجديد إلى السحابة ويتميز بنظام مبتكر للترجمة يعمل على تحويل الدردشات تلقائياً إلى اللغات المفضلة للعملاء، مما يتيح لهم التواصل مع أحبائهم بشكل سلس وواضح في أي وقت أينما كانوا، كما يدعم التطبيق 16 لغة، بما في ذلك العربية والفرنسية والصينية.