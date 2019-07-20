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القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، بأن طيران التحالف استهدف بـ 6 غارات مقر الفرقة الأولى مدرع وبغارة أخرى مبنى وزارة الإعلام القريب منها شمال غربي العاصمة صنعاء.
© REUTERS / Abduljabbar Zeyad
في السياق، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، تنفيذ عملية وصفها بالنوعية ضد أهداف عسكرية لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظة صنعاء.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" على "تويتر"، عن قوات التحالف، إن "الأهداف العسكرية شملت مواقع دفاع جوي وموقع تخزين صواريخ بالستية تابعة للمليشيا الحوثية المدعومة من إيران" .
وأضافت أن "الدفاعات الجوية للمليشيا الحوثية تهدد حركة الملاحة الجوية لطائرات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لمطار صنعاء".
ودعت قوات التحالف "المدنيين في محافظة صنعاء تجنب الاقتراب من مواقع الاستهداف".
كانت هذه تفاصيل خبر 9 غارات جوية على صنعاء والتحالف يعلن استهداف دفاع جوي ومخزن صواريخ بالستية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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