شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 10 إرهابيين بضربة جوية على الحدود العراقية السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الإعلام الأمن العراقية، اليوم الجمعة، مقتل 10 إرهابيين بضربة جوية على الحدود العراقية السورية.

وقالت الخلية فى بيان اوردته قناة "السومرية نيوز" إن "طيران التحالف الدولى نفذ اليوم، ضربة جوية على وكر للارهابيين شمال بحيرة سنيسلة التابعة لقضاء البعاج على الحدود العراقية السورية".

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واضافت أن "الضربة نفذت وفقا لمعلومات دقيقة"، مشيرة إلى "انها ادت الى مقتل ١٠ إرهابيين كانوا داخل الوكر".