"الوفاق" الليبية تعلن صد هجوم على معسكر اليرموك جنوبي طرابلس

وليد عبد الله / الخليج 365

أعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق الليبية، الجمعة، أنها صدت هجوما شنته قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، على معسكر اليرموك، جنوبي العاصمة طرابلس.

جاء ذلك وفق ما صرح به للأناضول، مصطفى المجعي، الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، التي أطلقتها حكومة "الوفاق"، المعترف بها دوليا، لصد هجوم حفتر على العاصمة.

وقال المجعي، إن قواتهم "صدت الهجوم الذي نفذته قوات حفتر في محاولة منها للسيطرة على معسكر اليرموك".

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وأضاف أن الهجوم "وقع في الأحياء الخلفية للمعسكر، وتم التعامل معه من قبل قواتنا المتمركزة هناك".

ولفت المجعي، إلى أن الطيران الحربي التابع للوفاق، شن الجمعة، غارتان استهدفت إحداهما تمركزات لقوات حفتر خلف معسكر اليرموك، والأخرى بمحور وادي الربيع، جنوبي طرابلس.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن المركز الإعلامي لغرفة "عمليات الكرامة"، التابعة لحفتر، سيطرتها على معسكر اليرموك، أكبر المعسكرات جنوبي العاصمة، قبل إعلان قوات "الوفاق" صدها للهجوم.

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجومًا للسيطرة على طرابلس؛ ما أسقط أكثر من ألف قتيل وأزيد من 5 آلاف و500 جريح، بحسب منظمة الصحة العالمية، دون أن تحقق تقدما كبيرا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.