بعد وفاة أحد مواطنيها في إنشاءات مونديال 2022.. بريطانيا تستجوب قطر

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

ذكرت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية، أمس، أن قطر وافقت أخيرا على إجراء تحقيق مستقل برئاسة قاض بريطاني سابق في وفاة العامل البريطاني زاك كوكس الذي توفي، خلال عمله في الإنشاءات الخاصة ببناء ملاعب ومرافق مونديال 2022.

ورضخت اللجنة القطرية المسؤولة عن تنظيم المونديال، أخيرا بعد ضغوط كبيرة مارستها بريطانيا ونشطاء حقوقيون، للتحقيق في قضية مقتل كوكس عقب مرور عامين ونصف العام على وفاته في يناير 2017، وفق ما نقلت قناة "العربية".

أسرة العامل البريطاني: نحن على يقين أنه ضحية

وقالت أسرة كوكس في بيان صحفي إن الفترة التي انقضت منذ وفاته كانت "صعبة للغاية بالنسبة للعائلة"، معبرة عن ترحيبها بقرار المجلس الأعلى للمشروعات والإرث، وهي اللجنة المسؤولة عن المشروعات الخاصة باستضافة مونديال قطر.

ونقلت الصحيفة عن نشطاء تأكيدهم أول تحقيق معروف في وفاة محددة خلال بناء ملاعب مونديال قطر، مشيرة إلى أنه إجراء التحقيق برئاسة روبرت أكينهيد، وهو قاضٍ سابق بالمحكمة العليا البريطانية ولديه خبرة كبيرة في قوانين البناء وحوادث مواقع التشييد.

وفي فبراير 2018، انتقد قاضي الوفيات البريطاني، بشدة، إجراءات السلامة في موقع بناء الملاعب القطرية، وقال إن المعدات التي جرى تقديمها إلى كوكس لم تكن مناسبة لهذا الغرض.

وأشارت "الجارديان" إلى أن الفترة الطويلة بين مقتل كوكس والموافقة على إجراء التحقيق، تؤكد على حساسية القضية في قطر واستمرار الأسرة في البحث عن إجابات أكثر وضوحًا عن كيفية وفاته.

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وكان كوكس قد قضى خلال عمله في استاد خليفة الدولي بعد سقوطه من ارتفاع 40 مترًا من منصة معلقة، إذ كان يعمل مع شركة مقاولات من جنوب أفريقيا تعمل لحساب شركة ألمانية.

وحسبما أفادت تقارير إعلامية، وقع الحادث بعد فشل معدات الرفع، ما تسبب في سقوط جزء من المنصة التي كان يعمل كوكس وزميل له عليها. ونوهت الصحيفة بالظلم الذي تعرض له زميل كوكس، وهو من جنوب أفريقيا ويدعى جراهام فانس، حيث جرى اعتقاله ومنعه من السفر لمدة 11 شهرا إلى أن ثبتت براءته.

وققالت عائلة كوكس: "بداية الأمر كنا مترددين بشأن التواصل جراهام لأننا لم نكن نرغب مطلقًا في ممارسة أي ضغوط إضافية عليه، ونحن كنا على يقين منذ أول لحظة بأنه كان ضحية".

وأضافت الأسرة: "شعرنا بحزن شديد جراء اعتقال جراهام بصورة غير مشروعة، لا سيما أنه كان شهد للتو وفاة زميله على مقربة منه، ولا بد أنه أمضى فترة 11 شهرا فظيعة ومروعة".

وأوضح تقرير الصحيفة أن معاملة قطر للعمال المهاجرين خصوصا من جنوب شرق آسيا، كانت دائمًا مصدرًا لانتقاد الدوحة منذ فوزها باستضافة كأس العالم في ديسمبر 2010.