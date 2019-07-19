شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان يواصل تجاوزاته.. طائرات تركية تخترق الأجواء العراقية وتنفذ ضربتين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد بيان رسمى صادر عن خلية الإعلام الأمنى العراقى، اليوم الجمعة، بأن الطائرات التركية اخترقت الأجواء العراقية ونفذت ضربتين جويتين أسفرت عن إصابة خمسة أشخاص.
وقالت خلية الإعلام الأمنى، فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز العراقية، إن الطائرات التركية اخترقت الأجواء العراقية ليلة أمس، ونفذت ضربتين جويتين، قرب مخيم للنازحين بجانب جبال مخمور شرقى مدينة الموصل، ما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص.
وكان وزير الدفاع التركى خلوصى أكار، أعلن فى وقت سابق اليوم، إطلاق أوسع عملية جوية ضد حزب العمال الكردستانى شمال العراق.
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