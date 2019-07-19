شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 24 ساعة من تركيبه.. هذا ما حدث لـ«ساهر» في عفيف (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أقدم مجهولون على تغطية جهاز الرصد الآلي “ساهر” الذي تم تركيبه على إحدى طرق محافظة عفيف بـ “شماغ” لحجب رصد المخالفات. وأظهرت صور متداولة على موقع “تويتر”، إحدى كاميرات الرصد وقد غُطيت بـ “الشماغ”، على طريق محدد السرعة بـ 80 كيلومتراً في الساعة. وكان النظام قد تم تدشينه أمس ضمن المرحلة الأولى من تشغيل الخدمة بعفيف، ورصد خلال 24 ساعة عدداً كبيراً من مخالفات تجاوز السرعة في الموقعين اللذين جرى تركيب الكاميرات فيهما. Advertisements

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