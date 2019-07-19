العراق والأردن يبحثان التعاون الأمني المشترك‎

بغداد/ علي جواد/ الخليج 365

بحث وزيرا الداخلية العراقي، ياسين الياسري، الخميس، مع نظيره الأردني سلامة حماد، التعاون الأمني المشترك، وخطط التدريب، وتبادل الخبرات والمعلومات بين البلدين.

جاء ذلك في اجتماع عقده الطرفان بالعاصمة الأردنية عمان، وفق بيان للداخلية العراقية، اطلعت عليه الخليج 365.

وقال البيان إن "وزيرا الداخلية العراقي والأردني عقدا اجتماعا في مبنى وزارة الداخلية الأردنية، وبحثا المواضيع الأمنية وذات الاهتمام المتبادل، وسبل تعزيز أسس التعاون وتطويرها بين وزارتي داخلية البلدين".

وأضاف أنه جرى أيضا "بحث مواضيع مكافحة المخدرات، ووضع الخطط الكفيلة بتطويقها، وملف المقيمن العراقيين في الأردن"، لافتا إلى أن الوزيرين بحثا أيضا ملف تقديم التسهيلات للمستثمرين العراقيين والأردنيين في اطار دعم الاقتصاد للبلدين.

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وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، استضافت العاصمة العراقية بغداد منتدى رجال الأعمال الأردنيين والعراقيين، بحضور وزيري التجارة بالبلدين.

وجرى الاتفاق، حينها، على توسيع التعاون في جميع المجالات الاقتصادية، والعمل على منح الشركات الاستثمارية الاردنية تسهيلات، بما يمكنها من البدء في تنفيذ مشاريعها في العراق.

ويسعى العراق لإشراك أكبر عدد من الشركات الاستثمارية العربية والأجنبية، للمساهمة في إعادة إعمار المناطق المحررة من سيطرة "داعش".

وتقول بغداد إن كلفة إعادة إعمار المناطق المحررة من التنظيم الإرهابي تبلغ نحو 100 مليار دولار، ويتطلب مساهمة شركات إستثمارية أجنبية في تنفيذ المشاريع. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.