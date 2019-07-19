الهيئة_الملكية بـ #الجبيل تعلن عن #وظائف شاغرة للجنسين

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل، عن توفر وظائف تقنية وإدارية شاغرة، للرجال والنساء.

وأضافت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني أنَّ مسميات الوظائف المتاحة هي: “مطوّر، وخبير، ومدير برامج، وعامل”، وذلك للعمل بمدينة الجبيل الصناعية.

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وتختلف مسميات الوظائف المتاحة وفقًا لكل مسمى وظيفي على حدة؛ حيث تتضمن شروط وظيفة “عامل”، الحصول على مؤهل ابتدائي فما أعلى، وإجادة الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية، وأن يكون لدى المتقدم رخصة قيادة سارية المفعول.

وتتضمن شروط وظيفة “خبير”، حصول المتقدم على درجة البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر، أو نظم المعلومات أو تكنولوجيا المعلومات، وخبرة أربع سنوات في ذات المجال، وإجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة.

كما يُشترط لوظيفة “مطور”، حصول المتقدم على بكالوريوس في تخصص تقني، وخبرة ثلاث سنوات في ذات المجال، فيما تتضمن شروط وظيفة “مدير برامج”، حصول المتقدم على بكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات من جامعة معتمدة، وأن يكون لديه خبرة ثلاث سنوات في ذات المجال، على أن تشمل إنهاء أربعة مشاريع عملية، وأن يكون لديه مهارات العرض والقدرة على التواصل الجيد، فضلًا عن إجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة.