آيفون 2020 بجهاز استشعار ثلاثي لإضاءة أفضل في الشمس

ذكرت تقارير اليوم أن أجهزة الآي فون القادمة في شهر سبتمبر والمعروفة باسم آي فون 2019 ستتضمن كاميرا ثلاثية ولكن ليس بمستشعر ثلاثي الأبعاد، وهو مت سيتغير في العام المقبل حيث اتصلت شركة أبل بمصنعي المكونات الرئيسية لهذه المستشعرات.

ويتوقع المحللون أن تتضمن الأجهزة مستشعر 3D ToF ليضاف إلى الجزء الخلفي من الهاتف لتعزيز وظيفة الواقع المعزز AR في طراز iPhone 12، واستمرار العمل مع ARKit 2 على iOS 12.

وبالإضافة إلى ذلك، ستعمل على تحسين التأثيرات المستندة إلى العمق مثل تأثيرات الإضاءة في تطبيق الكاميرا.

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وسيكون لدى أجهزة iPhone 2020 من أبل جهاز استشعار ثلاثي الأبعاد ToF في الخلف، وسيكون المستشعر قادرًا على قياس المسافات التي تصل إلى 4.5 أمتار، أي أطول مما تستطيع أجهزة الاستشعار الحالية على هواتف الأندرويد.

وكانت أبل تبحث بشكل خاص عن مكونات VCSEL والتي توفر نبضات الضوء التي تستخدمها أجهزة استشعار ToF.

ويستخدم المستشعر ثلاثي الأبعاد الحالي على أجهزة آي فون نظام TrueDepth ويعتمد على الإضاءة المنظمة، كما توفر وحدات وقت الرحلة دقة أكبر ومدى أطول، بالإضافة إلى التعامل مع ضوء الشمس بشكل أفضل.