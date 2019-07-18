التأثير والشهرة

صحيفة الخليج الإلكترونية

في ظل ثورة الشهرة ومشاهير السناب شات، قد يحصل لبس بين مصطلح المؤثر والمشهور .

فالمشهور انتشاره يكون على نطاق واسع وكبير، قد لايملك محتوى هادف لكنه له النصيب الأكبر من الإعلانات لتميزه بعدد مهول من المتابعين، تأثيره على جمهوره ومعجبيه يكون قوي، لديه عمق معرفي، نظرة الناس له قد تكون كجنم أو رمز لهم .

أما المؤثر يكون متخصص بمجال معين ويقدم محتواه فيه سواءً كان (ديني، سياسي، علمي، ….)، قد لايملك عدد كبير من المتابعين ولا يكون متعارف بين الناس بشكل كبير، تقتصر معرفته وتأثيره على الأشخاص المهتمين في نفس مجاله، نظرة الناس له نكون كمرجع لهم في مجاله، والإعلانات عند المؤثرين تكون قليله.

أما من ناحية الإعلانات فالشركة أو صاحب المنتج عندما يريد أن يعلن يلجأ إلى المشاهير لتحقيق رواج لمنتجه بشكل كبير لكنه قصير المدى لأنه معروف أن المشاهير يعلنون لكثير من المنتجات في مدة قصيرة وقد تكون بعضها منافيه لمنتجات أخرى، أما إذا أراد الحصول على نتائج طويلة المدى فيلجأ إلى المؤثر لأنه يختار مايعلن له بعناية وفي فترات طويلة فلا يزعج المتابعين له بكثرتها ويكسب ثقتهم.

ومثل ماذكر الدكتور إبراهيم باداود: لن تكون صاحب شخصيَّة مؤثِّرة بين يوم وليلة، ولن يحدث ذلك صدفة، بل تحتاج إلى أن تتحلَّى بصفات إيجابيَّة، وأن تكون صاحب مبادئ، وتتحمَّل المسؤوليَّة، وتبتعد عن السلوكيَّات السيّئة، وتثق في نفسك، وفي قدراتك، وأن تتدرج في معرفة نفسك، وما هي نقاط قوّتك ونقاط ضعفك؟ وأن تكون صاحب رأي واضح، وعزيمة صادقة، ونيَّة مخلصة، وإصرار على تحقيق أهدافك، واتزان في التحدُّث أمام الآخرين، وحِلم في تقبُّل انتقادات الآخرين بروح معنويَّة عالية، والتفاؤل نحو المستقبل، والنظر إلى الأمور بعمق وطموح.

لابد للمشاهير أن يدركوا بأن النجاح والشهرة تكمن في الايجاز، والتفكير والتخطيط ثم التحدث، وعدم المبالغة في التحدث عن أنفسهم، والابتعاد عن التحدث في مجالات غير اختصاصهم ..!

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بقلم

روان اليحيى