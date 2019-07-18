ما رأيك عن الاعلام الجديد!

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صحيفة الخليج الإلكترونية
الان في عصرنا العجيب ! مع دخول الانترنت وارتفاع مرحلة تطور التكنلوجيا وانتشار الهواتف الذكية التي أدت الى عملية التصوير المستمر ما يطلق عليه(صحافة المواطن)!
بعض الأحيان نرى من الممكن أن نصبح صحفيين
من خلال الممارسات الصحفية الغير مهنية عبر التواصل الاجتماعي , من خلال صورة تعبر عن طرح قضية تستهدف الجمهور , والبعض الآخر قد يصل الى اقتحام خصوصية الآخرين.
من اجل ماذا! من اجل الاثارة .
فإن ممارسة الصحافة لا تقتصر على فئة معينة فقد نجدها على فئة الشباب وفئة الكبار وأيضا فئة الأطفال والتي من المؤسف ان تكون هو الأكثر!
وختاما بأن مرحلة الاعلام الجديد هي مرحلة جيدة جدا ولكن من الممكن ان يكون فيها بعض من النقاط الإيجابية والسلبية.
بقلم
مشاعل بنت حسين
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