- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
صدَّت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الخميس)، هجومًا لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، شرقي مدينة الحديدة غربي البلاد.
وأوضح موقع “سبتمبر نت”، أن مجموعة من ميليشيا الحوثي حاولت التقدُّم في اتجاه مواقع الجيش الوطني، في منطقة الكيلو 16 شرقي المدينة.
وأضاف أن قوات الجيش الوطني أفشلت هجوم الميليشيا، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد تكبيدها قتلى وجرحى في صفوفها.
في سياق ذي صلة: قصفت ميليشيا الحوثي الانقلابية بقذائف الهاون، مواقع لقوات الجيش الوطني اليوم، في منطقتَي الفازة، والجبلية بمديرية التحيتا جنوبي المحافظة؛ في خرق للهدنة المفروضة بموجب اتفاق استوكهول
كانت هذه تفاصيل خبر #اليمن.. #الشرعية تصدّ هجومًا للحوثيين وتكبّدهم قتلى وجرحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.