أمريكا تصدر عقوبات على 4 قادة لميليشيات عراقية تابعة لإيران

صحيفة الخليج الالكترونية

قال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، اليوم الخميس، إن واشنطن تفرض عقوبات على قادة الميليشيات المرتبطة بإيران في العراق.

وأضاف نائب الرئيس الأميركي أن واشنطن لن تقف مكتوفة اليدين بينما تنشر الميليشيات المدعومة من إيران الإرهاب.

وذكر موقع وزارة الخزانة الأميركية على الإنترنت أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على أربعة عراقيين تتهمهم بانتهاك حقوق الإنسان وممارسات تنطوي على فساد.

وشملت العقوبات ريان الكلداني قائد ميليشيا بابليون والمقرب من قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري.

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كما شملت عقوبات واشنطن وعد قدّو زعيم ميليشيا الشبك في سهل نينوى، وكذلك نوفل العاكوب محافظ نينوى السابق.

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كما شملت العقوبات الأميركية أحمد الجبوري رئيس تحالف المحور ومحافظ صلاح الدين سابقا.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقع، في 24 يونيو الماضي، أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات مشددة جديدة على إيران، وأكد أن العقوبات تستهدف المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، آية الله #خامنئي.

كما طالب إيران بوقف رعايتها للإرهاب، موضحا أن العقوبات تأتي رداً على إسقاط طهران للطائرة الأميركية المسيرة مؤخرا.