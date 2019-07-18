شكرا لقرائتكم خبر عن مرور الرياض يضبط قائد شاحنة سار عكس الاتجاه (فيديو وصور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت إدارة المرور بمنطقة الرياض من القبض على قائد الشاحنة الذي كان يقودها بعكس اتجاه السير، بطريق أبو بكر الصديق. وأوضحت الإدارة العامة للمرور، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه ستتم إحالة قائد الشاحنة للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور. Advertisements

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