المملكة: إحباط محاولة لـ #مليشيا_الحوثي لاستهداف قارب مدني

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صحيفة الخليج الالكترونية
قال الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات المشتركة للتحالف، إن المملكة تمكنت مؤخراً من إحباط محاولة حوثية لاستهدف قارب مدني في مياه البحر الأحمر.
وأوضح قائد قوات التحالف، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، عقب استقباله قائد القيادة الأمريكية الوسطى الجنرال كينيث ماكينزي أن الحوثيين أنكروا ذلك، فتمّ عرض الصور والأدلة التي تؤكد الجريمة الحوثية.
وأضاف أن معظم العمليات التي تقوم بها الميليشيا الإرهابية تستهدف تهديد الملاحة الدولية.
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