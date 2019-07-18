الإمارات تتصدر المنطقة بنمو التوظيف عبر الإنترنت

تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، المنطقة بنمو الوظائف عبر الإنترنت، حسبما أظهره مؤشر مونستر للتوظيف .

وذكر المؤشر، أن الإمارات سجلت نموا ملحوظا بنسبة 18% في الوظائف عبر الإنترنت في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وهو ما يشكل أعلى نسبة نمو في المنطقة.

وذكر تقرير لوكالة وام الإماراتية، أن هذا النمو دلالة واضحة على أن استراتيجية التعليم 2020 لدولة الإمارات بدأت في مرحلة جني الثمار .. موضحاً أن قطاع التعليم قاد الزيادة في التوظيف عبر الإنترنت في الدولة بزيادة قدرها 19% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018 وكانت الإمارات قد خصصت ما يعادل 2.8 مليار دولار لقطاع التعليم في عام 2018 وهو ما يمثل 20% من الميزانية الاتحادية.

ومن القطاعات الأخرى التي سجلت نموا على مؤشر مونستر للتوظيف للربع الثاني في الدولة قطاع "الإنتاج" /بما في ذلك التصنيع والسيارات وملحقاتها/ بنسبة 12 % إلى جانب قطاع "النفط والغاز" و"التكنولوجيا والاتصالات/مزودو خدمات الإنترنت" بمعدل نمو 8% لكل منهما فيما سجل قطاع "الهندسة والتشييد والعقارات" انخفاضا بنسبة 19% عن الربع الثاني من عام 2018.

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وفي الطلب على الوظائف تصدر الترتيب الوظائف في قطاع "التسويق والاتصالات" /بما في ذلك الفنون والإبداع/ بنسبة 15% تلاه قطاع "الضيافة والسفر"، وقطاع "المالية والمحاسبة" بنسبة 7% لكل منهما.

وتقدمت دولة الإمارات النمو الإقليمي بين الدول حسب ما ورد في مؤشر مونستر للتوظيف بنسبة 18% تلتها المملكة العربية السعودية بنسبة 13% والكويت بنسبة 10% وكانت عمان هي الدولة الوحيدة التي أظهرت تراجعا طفيفا في التوظيف عبر الإنترنت مع انخفاض بنسبة 4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.

ومن حيث نمو القطاعات في المنطقة شهد قطاع "التكنولوجيا والاتصالات" أعلى مستوى من النمو حيث ارتفع بنسبة 18% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي تلاه قطاع "التجزئة والتجارة واللوجستيات" بنسبة 7% وقاد الطلب على الوظائف في قطاع "المالية والمحاسبة" بزيادة مذهلة بلغت 44% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018 تلاه قطاع "خدمة العملاء" بنسبة 30%.