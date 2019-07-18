اغتيال نائب القنصل التركي واثنين من مرافقيه في أربيل

دبي - بواسطة محمد فارس بغداد «الخليج»، وكالات:

قتل نائب القنصل التركي العام، مع اثنين من مرافقيه، أمس، في هجوم مسلح وقع خلال تواجدهم في مطعم في أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، وبينما أدانت وزارة الخارجية العراقية، مقتل الدبلوماسي التركي، توعدت أنقرة بمحاسبة المنفذين، فيما أعلنت قيادة شرطة الأنبار عن إجراء كشف الدلالة لأخطر إرهابي في المحافظة، بينما داهمت القوات الأمنية مضافة لتنظيم «داعش» غربي الموصل، وضبطت كمية من العتاد والمتفجرات، وقتل إرهابيان في قصف للتحالف الدولي بمحافظة نينوى.

وقالت مصادر أمنية، إن «الهجوم الذي شن من قبل مجهولين تسبب أيضاً بسقوط أربعة جرحى»، مشيرة الى أن القوات الأمنية هرعت إلى موقع الحادث، وأغلقت الطرق القريبة منه. وأوضحت أن «القنصل العام، ومرافقيه، كانوا يتواجدون داخل مطعم في منطقة عين كاوه بأربيل»، مرجحة أن «يكون الهجوم المسلح جاء ردا ًعلى مقتل قياديين في حزب العمال الكردستاني المعارض لتركيا». واتخذت الأجهزة الأمنية في أربيل إجراءات أمنية مشددة بعد حادثة مقتل نائب القنصل التركي جراء إطلاق نار في أربيل. وتوعدت تركيا بالرد على منفذي الهجوم، وكتب المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالين على «تويتر»: «سنقوم بالرد المناسب على منفذي هذا الهجوم الجبان»، لكن من دون تحديد من يقف وراء الهجوم. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، احمد الصحاف في بيان «ندين الحادث الذي طال دبلوماسياً تركياً في أربيل». وأضاف «مستمرون بالتنسيق مع الجهات الرسمية للوقوف على تفاصيل الحادث».

من جهة اخرى، قالت قيادة شرطة الأنبار في بيان، إنه «تم إجراء كشف الدلالة من قبل الفريق الحقوقي هادي رزيج كسار، قائد شرطة محافظة الأنبار، وبصحبة قاضي تحقيق محكمة إرهاب شرقي الأنبار عبد السلام موعد جاعد، وضباط تحقيق مكافحة إجرام الأنبار للمتهم الإرهابي»الداعشي«(رسول ناجي عويد مخلف العلياوي)»، مبينة انه «من قادة تنظيم»داعش«ومن اخطر الإرهابيين على مستوى المحافظة، ومطلوب لكل الوكالات الأمنية والجهات التحقيقية». وأضافت أن «المتهم المذكور قاتل مع تنظيم»داعش«ضد القوات الأمنية في جزيرة الرمادي، وبعد التحرير هرب باتجاه القائم، ثم هرب باتجاه سوريا»، مشيرة الى انه هرب بعد ذلك الى تركيا. وفي نينوى، قالت مديرية الاستخبارات العسكرية، إن «مفارزها تمكنت من مداهمة إحدى المضافات التابعة »لداعش«في قرية شيخ ابراهيم، غربي الموصل». واضافت أنها «ضبطت 9 حاويات عتاد، ومجموعة من العبوات الناسفة، إضافة إلى صواعق تفجير كهربائية».

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وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان، انه «استناداً لمعلومات قيادة عمليات نينوى، وجه طيران التحالف الدولي ضربة جوية أسفرت عن قتل إرهابيين اثنين، وتدمير نفق جنوب بحيرة سنيسلة، التابعة الى قضاء البعاج، التابع للمحافظة».