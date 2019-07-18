وزير لبناني: خطة تنظيم سوق العمل لا تستهدف الفلسطينيين

بيروت/وسيم سيف الدين/الاناضول

قال وزير العمل اللبناني، كميل أبو سليمان، الخميس، إن قرار العمل المتعلق بالفلسطينيين لا يستهدفهم، لكنه يأتي ضمن برنامج لتطبيق خطة عمل.

وذكر أبو سليمان في مؤتمر صحافي بالعاصمة بيروت، الخميس، أن سوء فهم حصل فيما يتعلق بالعمالة الفلسطينيين.. "الخطة تطلب من العمال غير اللبنانيين الحصول على إجازة عمل وهذا تطبيق للقانون".

يأتي ذلك، بعد أيام من إعلان فصائل منظمة التحرير في لبنان، أن السلطات بدأت تلاحق العمال الفلسطينيين في أماكن عملهم، وتحرر محاضر ضبط قانونية ومالية بحق مشغليهم.

وتنفذ الحكومة اللبنانية خطة، تستهدف البحث عن مخالفات في سوق العمل، بهدف إحلال العمالة المحلية مكان الأجنبية المخالفة، بينما ترى العمالة الأجنبية (السورية والفلسطينية)، أن هدف الخطة إقصاؤهم من السوق.

ولفت الوزير اللبناني، إلى أن بلاده تقدم للعمالة الفلسطينية تسهيلات، ومنها عدم دفع رسوم للحصول على إجازات العمل.. "طلبت تسهيل وتسريع عملية إعطائهم إجازات العمل".



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وزاد: "بالنسبة للخطة، فإن عمليات التفتيش أفضت إلى كشف 600 مخالفة في السوق المحلية، اثنتان منها تتعلق بالفلسطينيين".



واعتبر أن تسجيل العمالة الفلسطينية في قانون العمل، فإنهم سيحظون بحقوقهم ضد التسريح التعسفي. كما أنهم سيحصلون على الحد الأدنى للأجور".



وأشار الوزير اللبناني، إلى أن "ردة الفعل الفلسطينية غير مفهومة ولا معنى لها"، وفق تعبيره.



ويعيش 174 ألفا و422 لاجئا فلسطينيا، في 12 مخيما و156 تجمعا بمحافظات لبنان الخمس، بحسب أحدث إحصاء لإدارة الإحصاء المركزي اللبنانية، عام 2017.

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