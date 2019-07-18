كنزي الحقيقي

صحيفة الخليج الإلكترونية

تُعتبر الأم الأساس والعمود الفقري للعائلة، حيث إنها توفر مكاناً لحضور مشاعر الكل، وتحاول بكل ما لديها من قوة منع تعرض أحد أفراد العائلة للخطر، فلها لمسة سحرية تساعد الأبناء على معالجة الجروح الجسدية والنفسية، كما تتميز الأم بالمغفرة، والمسامحة، وتقديم التضحيات بلا أي مقابل

من ذو الطفوله وفي شبابنا وحتى مشيبنا قرأنا ورأينا كثراً عن الام والبر ، مراراً وتكرارً نسمع ونقرأ هذه الايه ( وَاخفِض لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحمَةِ وَقُل رَبِّ ارحَمهُما كَما رَبَّياني صَغيرًا) ، لكن هل فعلنا ذلك ؟

في إحدى سنواتي الدراسيه تعرضت والدتي لوعكه صحيه لازمت المستشفى حينها ما يقارب اربعه اشهر خُيرت في وقتها ما بين البر والمستقبل ودون تردد اخترت البر وقمت بمرافقتها هاجمني جميع من حولي كيف تتركي مستقبلك كانت هناك حلول اخرى وكنت التزم الصمت واتذكر قول حبيبنا و رسولنا صلى الله عليه وسلم ( إنك لن تدع شيئاً لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه )

رضى امي دعواتها فتحت لي سبعين الف باب مغلق ، ولا ضاقت بي الدنيا الا و فرجت .

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نصيحتي لك بادر في برها قبل مماتها فالأم كنز مفقود لأصحاب العقوق، وكنز موجود لأهل البر.

بقلم

نوره الحضوان