عُمان تدين بشدة الهجوم الارهابي على موظفي القنصلية التركية بأربيل

مسقط/الخليج 365

أدانت سلطنة عمان بشدة الهجوم الإرهابي، الذي استهدف، الأربعاء، موظفي القنصلية التركية في مدينة أربيل بإقليم كردستان في شمال العراق.

وتقدمت الخارجية العمانية من شعبي وحكومتي العراق الشقيق وتركيا الصديقة بخالص التعازي والمواساة.

جاء ذلك في تغريدة، الخميس، على الحساب الرسمي للخارجية العمانية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

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وأعلنت الخارجية التركية، في بيان، أن هجومًا مسلحًا غادرًا استهدف موظفين في القنصلية التركية، أثناء تواجدهم خارجها؛ ما أدى إلى استشهاد أحد الموظفين الأتراك.

وأدانت عدد من الدول العربية والغربية الحادث، ودعت إلى القضاء على الإرهاب عبر مواجهة دولية مشتركة.



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