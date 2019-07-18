ليبيا.. مجموعة مسلحة تختطف نائبة بمجلس النواب في بنغازي

وليد عبد الله / الخليج 365

اختطفت مجموعة مسلحة، الأربعاء، النائبة بمجلس النواب الليبي سهام سرقيوة، بعد اقتحام منزلها في بنغازي، بحسب وسائل إعلام محلية.

وأعرب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، عن بالغ القلق لاختطاف "سرقيوة" والاعتداء على زوجها واقتيادها إلى جهة مجهولة من قبل المليشيات في بنغازي (في إشارة إلى القوات التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي يقود الجيش في الشرق الليبي).

وطالب المجلس في بيان، نشره في ساعة متأخرة مساء الأربعاء، بالكشف الفوري عن مصير النائبة وإطلاق سراحها.

وأوضح أن "هذه الجريمة هي نتاج طبيعي لغياب القانون، وانعدام الحريات العامة في مناطق سيطرة الحاكم العسكري وأعوانه".

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وأشار المجلس أن "الجريمة تعتبر سياسة ممنهجة للتحريض على العنف وزرع الفتنة بين الليبيين، وتؤكد تفشي الممارسات القمعية لكبت الحريات وتكتيم الأفواه".

واعتبر أن الحادثة تضاف إلى قائمة طويلة من انتهاكات لحقوق الإنسان، وهي مثال آخر لمحاولة إفشال الدولة المدنية الديمقراطية، التي يسعى الليبيون إلى تحقيقها وترسيخها على أرض الواقع.

وطالب المجلس في ختام بيانه، البعثة الأممية والمنظمات الدولية بالتدخل السريع للإفراج عن المختطفة، وتحميل مرتكبي الجريمة والمسؤولين عن أمن بنغازي، المسؤولية القانونية وتقديمهم للعدالة.

وفي 4 أبريل/ نيسان الماضي، بدأت قوات حفتر عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس، وسط تنديد دولي واسع، ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة.

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