أفادت وسائل إعلام أردينة، مساء يوم الأربعاء، بأن حريقا محدودا شب في المسجد الحسيني وسط العاصمة عمان.
وقال موقع "عمون" الأردني، نقلا عن إدارة الإعلام في الدفاع المدني، إن كوادر الإطفاء في مديرية دفاع مدني شرق عمان، أخمدت حريقا محدودا في المسجد الحسيني.
وأضاف الموقع أن ألسنة اللهب طالت الطابق الثاني الذي تقدر مساحته بـ 50 مترا مربعا، ويحتوي على مكتبة.
وأكد "عمون" أنه لم تنتج عن الحريق أي إصابات.
من جهتها، قالت إدارة الإعلام أن كوادر الدفاع المدني قامت بعمليات طرد للدخان الذي انتشر في المسجد بسبب الحريق.
وصرحت بأنه سيتم تشكيل لجنة مختصة من قبل الجهات المعنية للوقوف على أسباب الحريق.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور وثقت ألسنة اللهب التي التهمت جزءا محدودا من المسجد.
المصدر: وسائل إعلام أردنية
كانت هذه تفاصيل خبر الأردن.. حريق يلتهم المسجد الحسيني التاريخي وسط عمان (صور + فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.