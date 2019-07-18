في اتصال هاتفي.. بارزاني يبلغ تشاووش أوغلو إدانته لهجوم أربيل

أربيل / علي محمد / الخليج 365

أعرب رئيس حكومة إقليم كردستان في شمال العراق مسرور بارزاني، الأربعاء، عن إدانته للهجوم على موظفي القنصلية التركية بمدينة أربيل، شمالي العراق.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه بوزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، وفق بيان لمكتب بارزاني.

وأضاف البيان: أدان الجانبان الهجوم الذي وقع في أربيل هذا اليوم.

وعبر الطرفان، في الوقت ذاته، عن تعاطفهما وتعازيهما لذوي الضحايا.

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وشدد الجانبان، وفق البيان نفسه، على "ضرورة الحفاظ على استقرار المنطقة وأمنها".

والأربعاء، أعلنت الخارجية التركية، في بيان، أن هجوما مسلحا غادرا استهدف موظفين في القنصلية التركية، أثناء تواجدهم خارج مبنى القنصلية في أربيل، ما أدى إلى استشهاد أحد الموظفين.

وأضاف البيان، "نواصل اتصالاتنا مع السلطات العراقية والمسؤولين المحليين للعثور على منفذي الهجوم بأسرع وقت".

بدورها أعلنت حكومة كردستان في شمال العراق، عن مقتل مواطن عراقي وجرح آخر في الهجوم ذاته. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.