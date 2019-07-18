صحيفة الخليج الإلكترونية

(لا تجعلوا من الحمقى مشاهير) دائما ما نتداول هذه العبارة عند ظهور كثير من الناس في هذه الفترة في السناب شات وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي وعدم تقديمهم محتوى يفيد المشاهد وتقديمهم تفاهات وامور لا تليق بنا كمجتمع سعودي لديه عادات وتقاليد يجب الحفاظ عليها وإظهارها بصورة تليق بنا أمام جميع الناس من أنحاء العالم .

نعم الشهرة هي حلم للكثير فهي سلاح ذو حدين احيانا تكون نعمة و احيانا تكون نقمة على صاحبها فبالرغم من مميزات الشهرة إلا أن للشهرة كثير من العيوب فقد أصبحت الشهرة في بلادنا شيء يطمح له الكثير من أبنائنا في هذا الزمن وعادة سيئة تتناقلها الأجيال بل اصبح هوس واستغلال للاطفال والاهل من اجل الشهرة ومن اجل المال وتقديم محتوى لا فائدة منه وزوال الخصوصية في كثير من الأمور حيث تصبح حياة الشخص متاحة للجميع ومحاسب على كل تحركاته ، وايضا عالم الشهرة عالم مليء بالحقد والتنافس بين بعض المشاهير وغرور ونرجسيه في كثير من الأمور والبعض وصل لمرحلة جنون العظمة، سلبيات الشهرة أكثر وتغلبت على ايجابياتها فالكثير لايعلم عن هذه السلبيات وكيف تسيطر على حياة الإنسان وتغير جميع مجرى حياته، ومع الاسف نحن من نجعل هؤلاء المشاهير لهم قيمة في مجتمعنا نحن من ندعمهم بمتابعتنا لهم وتوسيع مجال شهرتهم افضل حل هو التجاهل وعدم المتابعة وتداول مقاطعهم للتقليل من ظهور هذه الفئة السلبية على المجتمع.

(الشهرة بلا فائدة لا تساوي شيئا) – سرفانتيس.

يجب استغلال عالم الشهرة في مواهب وقدرات علمية تفيد المجتمع وتطوره وتساعد على ظهور أجيال واعية تبني سمعة هذا الوطن وإلا الى اين سنصل بهذا التفكير؟؟

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بقلم

مها السلطان